Бернард Бериша обратился к болельщикам после тяжёлой травмы

Футболист «Ахмата» Бернард Бериша, получивший тяжёлую травму, обратился к болельщикам, друзьям и семье. Он выразил уверенность, что вернётся на поле и станет ещё сильнее.

«Дорогие фанаты, друзья и семья. Сегодня один из самых трудных моментов в моей карьере. К сожалению, в последней игре я получил серьёзную травму. Мне нужно как можно скорее сделать операцию и воздержаться от футбола на шесть месяцев. Всё в руках божиих. Я вернусь на поле ещё сильнее, ИншаАллах. «Ахмат» – сила», – приводит слова Бериши пресс-служба команды в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Бернард пропустит около шести месяцев из-за травмы ахиллова сухожилия. Берише потребуется хирургическое вмешательство. Футболист отправится на операцию в одну из специализированных клиник за рубежом. Лечение и реабилитация займут ориентировочно шесть месяцев.