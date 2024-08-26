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Омари Тетрадзе: для меня не открытие, что «Локомотив» — лидер РПЛ

Омари Тетрадзе: для меня не открытие, что «Локомотив» — лидер РПЛ
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Бывший футболист сборной России Омари Тетрадзе высказался о московском «Локомотиве».

«Видимо, в «Локомотиве» параллельно работали с молодёжью, ведь Галактионов не первый год находится в команде. Для меня не является открытием, что клуб сейчас находится в лидерах РПЛ. Мне кажется, что у «Локомотива» хорошая перспектива, но кто знает, что будет дальше», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 6-го тура таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет московский «Локомотив». Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков за шесть матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», заработав 14 очков. На третьей строчке располагается «Краснодар», у которого 12 очков.

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