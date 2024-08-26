Тренер «Галатасарая»: Актюркоглу раньше хотел уйти из клуба, но сейчас он передумал

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук в ходе пресс-конференции перед ответным матчем квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз» ответил на вопрос о возможном уходе вингера Керема Актюркоглу, который ранее получил предложение о трансфере в московский «Спартак».

«Мы очень довольны игрой Керема Актюркоглу и поддержкой, которую он оказал команде. У него была идея уйти ещё в начале сезона, но он определённо не хочет уходить из «Галатасарая» сейчас», — приводит слова Окана Бурука портал VTR Spor в социальной сети X (ранее Twitter).

Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В минувшем клубном сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.