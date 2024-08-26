Игрок «Спартака» Хлусевич: отсутствие Глушенкова было для нас плюсом

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о влиянии нападающего Максима Глушенкова на игру «Зенита».

«Был ли «Зенит» другой командой без Глушенкова? У соперника достаточно хороших футболистов. Но, конечно, у Максима сейчас хорошее время, многое получается, и его отсутствие было для нас плюсом», — приводит слова Хлусевича «РБ Спорт».

Напомним, ранее Глушенков перенёс операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Футболисту вставили металлическую спицу в лучевую кость правой руки. На его счету семь голов в пяти играх нынешнего сезона. Глушенков пропустил матч со «Спартаком» из-за травмы. Встреча 6-го тура Российской Премьер-Лиги состоялась накануне. Она завершилась ничейным результатом (0:0).