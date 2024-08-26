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Арбитр Федотов объяснил, почему судья не дал пенальти «Спартаку» в конце матча с «Зенитом»

Арбитр Федотов объяснил, почему судья не дал пенальти «Спартаку» в конце матча с «Зенитом»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов рассказал, почему судья не дал пенальти «Спартаку» в конце матча 6-го тура РПЛ с «Зенитом». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Очень сложная игра для Мешкова. Такие матчи желательно проходить без скандалов, выживать. Мешков выжил. Он давал бороться, управлял игрой. Для матча повышенной сложности это хорошее судейство. В моменте с удалением Эраковича на 62-й минуте арбитр разобрался. Это вторая жёлтая за грубую игру.

Что касается контакта Мантуана и Хлусевича в штрафной «Зенита», это абсолютно игровой момент. Оба тянулись к мячу, у обоих было намерение сыграть в него. Контакт в ногах был минимальным. И для меня, и по рекомендациям это не 11-метровый. И неважно, что сначала игрок «Зенита» коснулся ноги соперника. Я не вижу здесь проблем, да и по планке, которую выдерживал Мешков, это просто игровая ситуация», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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