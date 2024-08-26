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Гришин: Тюкавин делает много черновой работы — на забитые мячи не хватает силёнок

Гришин: Тюкавин делает много черновой работы — на забитые мячи не хватает силёнок
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о роли и эффективности Константина Тюкавина в составе московского «Динамо».

«Тюкавин играет очень хорошо и полезно на команду, даже в прошедшей игре отдал хороший пас пяткой. Конечно, нападающий ценится голами, но если брать статистические данные, то Костя делает очень много черновой работы. У него много пробега в игре. Может быть, из-за этого не хватает силёнок на голы.

Однако Костя играет на команду и самое главное, что его не меняют. Это говорит о том, что он устраивает тренера в качестве центрального нападающего. Взять момент, когда он перекинул игрока и пробил. Если бы пробил в дальний, был бы гол. В прошлом сезоне Тюкавину фартило, а сейчас немножко не фартит или не хватает мастерства», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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