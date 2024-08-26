«Непонятное решение». Арбитр Федотов — о моменте с пенальти в пользу ЦСКА

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Акроном» (4:0).

«Чистяков не показал жёлтую Облякову за симуляцию. С таким надо бороться, и в подобных моментах арбитры должны наказывать игроков. На 85-й минуте — непонятное решение. Почему Чистяков не увидел, что игрок «Акрона» выставил руку в сторону и сыграл ей? VAR в лице Безбородова вмешался, и был правильно назначен 11-метровый удар», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

24 августа состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московский ЦСКА и «Акрон» из Тольятти. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступил Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу армейцев.