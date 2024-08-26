«Барселона» зарегистрирует Даниэля Ольмо из-за травмы Кристенсена — Mundo Deportivo

«Барселона» получила разрешение от Ла Лиги на регистрацию Даниэля Ольмо, воспользовавшись правилом о долгосрочной травме Андреаса Кристенсена. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» сможет включить Даниэля Ольмо в заявку на сезон-2024/2025 благодаря освобождённому месту в составе, возникшему после долгосрочной травмы Андреаса Кристенсена. Ла Лига одобрила регистрацию Ольмо, что стало возможным по статье 77 Регламента, позволяющей превысить лимит зарплатного фонда при травме игрока на срок не менее четырёх месяцев. Контракт Ольмо будет действовать только на текущий сезон, и регистрация станет возможной только при наличии свободных мест в первой команде.

Ранее «Барселона» уже применяла подобный механизм для регистрации Иньиго Мартинеса на место Рональда Араухо.