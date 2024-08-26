Роман Гутцайт будет отвечать за работу сборной России в медиа

Самвел Авакян покинул пост руководителя пресс-службы сборной России. Он работал с национальной командой с августа 2021 года.

«Российский футбольный союз благодарит Самвела Авакяна за высокий профессионализм и самоотдачу при работе в главной сборной страны. Желаем Самвелу успехов в дальнейшей карьере и новых достижений в развитии российского спорта и медиа», – говорится на официальном сайте РФС.

За развитие медийного направления в сборной России будет отвечать комментатор Первого канала и заместитель шеф-редактора «Okko Спорт» Роман Гутцайт.

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет две товарищеские встречи — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 мск. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА.