«Это скандал». Арбитр Федотов разобрал неназначенный пенальти в ворота «Локомотива»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Ростовом» (3:2).

«Вроде нормально работал Москалёв, а потом наступила 62-я минута и удар по ноге Осипенко. Что такого мог увидеть Москалёв, что для него это не 11-метровый? Если он объяснил Шадыханову, что для него это не нарушение, то VAR не лезет. Скорее всего, так и было. Поэтому VAR здесь винить не надо. Это чисто решение Москалёва. Он посчитал так. И это скандал, потому что не назначен 11-метровый, а это явная возможность забить. Никому ничего непонятно, мне непонятно, потому что по всем рекомендациям это фол. Наверное, только Москалёву понятно», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Накануне завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Ростов». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Владимир Москалёв. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:2.