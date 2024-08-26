Радимов: насколько я знаю, Соболева не будет в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов сообщил, что форвард московского «Спартака» Александр Соболев не перейдёт в стан сине-бело-голубых.

«По последней информации – нет. Насколько я знаю, Соболева не будет. Со спортивной точки зрения приход Соболева – полезная история. С ментальной точки зрения, если он будет сидеть, – это бомба замедленного действия», – сказал Радимов в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

В прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.