«Сразу видно — судья первого дивизиона». Игорь Федотов оценил дебют Абросимова в РПЛ

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Оренбургом» (1:0).

«Плохой дебют для Абросимова. Попадал под мяч, не понравился совершенно. Сразу видно — судья первого дивизиона. Не показал вторую жёлтую в очевидном моменте, когда игрок «Факела» локтем ударил в лицо соперника. Ассистент был закрыт игроками, также может быть ответственен резервный арбитр, который, судя по повтору, смотрел в сторону эпизода. Но, конечно, и сам Абросимов должен был принимать решение. Также Абросимов не показал очевидную жёлтую футболисту «Оренбурга» на 83-й минуте за грубую игру», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

24 августа состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встречались воронежский «Факел» и «Оренбург». Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. «Факел» одержал победу со счётом 1:0.