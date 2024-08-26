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Стал известен календарь третьего раунда Пути регионов Кубка России

Стал известен календарь третьего раунда Пути регионов Кубка России
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Российский футбольный союз утвердил календарь третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России – 2024/2025. Матчи состоятся с 3 по 5 сентября. Расписание опубликовано на официальном сайте РФС.

3 сентября (вторник)

17:00. «Амкар» Пермь – «Торпедо Миасс»

17:00. «Форте» Таганрог – «Кубань-Холдинг» Павловская

19:30. «Текстильщик» Иваново – «Спартак» Кострома

4 сентября (среда)

12:00. «Динамо-Владивосток» – «Сибирь» Новосибирск

16:00. «Космос» Долгопрудный – «Амкал» Москва

17:00. «Челябинск» – «Чертаново» Москва

17:00. «Волга» Ульяновск – «Динамо» Киров

18:00. «Астрахань» – «Волгарь» Астрахань

18:00. «Машук-КМВ» Пятигорск – «Динамо-Ставрополь»

18:00. «Муром» – «Химик» Дзержинск

18:00. «Знамя Труда» Орехово-Зуево – «Ленинградец» Ленинградская область

18:30. «Орёл» – «Салют» Белгород

5 сентября (четверг)

18:00. «Композит» Павловский Посад – «Зенит» Пенза

18:30. «Луки-Энергия» Великие Луки – «Рязань»

* В расписании указано московское время.

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