Стал известен календарь третьего раунда Пути регионов Кубка России

Российский футбольный союз утвердил календарь третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России – 2024/2025. Матчи состоятся с 3 по 5 сентября. Расписание опубликовано на официальном сайте РФС.
3 сентября (вторник)
17:00. «Амкар» Пермь – «Торпедо Миасс»
17:00. «Форте» Таганрог – «Кубань-Холдинг» Павловская
19:30. «Текстильщик» Иваново – «Спартак» Кострома
4 сентября (среда)
12:00. «Динамо-Владивосток» – «Сибирь» Новосибирск
16:00. «Космос» Долгопрудный – «Амкал» Москва
17:00. «Челябинск» – «Чертаново» Москва
17:00. «Волга» Ульяновск – «Динамо» Киров
18:00. «Астрахань» – «Волгарь» Астрахань
18:00. «Машук-КМВ» Пятигорск – «Динамо-Ставрополь»
18:00. «Муром» – «Химик» Дзержинск
18:00. «Знамя Труда» Орехово-Зуево – «Ленинградец» Ленинградская область
18:30. «Орёл» – «Салют» Белгород
5 сентября (четверг)
18:00. «Композит» Павловский Посад – «Зенит» Пенза
18:30. «Луки-Энергия» Великие Луки – «Рязань»
* В расписании указано московское время.