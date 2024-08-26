Сергей Юран: за Эрикссона хотелось биться, умирать на поле. Великий!

Бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Юран поделился воспоминаниями о своём опыте работы под руководством шведского тренера Свен-Йорана Эрикссона в португальской «Бенфике» с 1991 по 1992 год. Сегодня стало известно, что Эрикссон умер.

— После авторитарного Лобановского Эрикссон показался невероятным либералом?

— Его феномен — всегда прекрасный контакт с игроками. По виду интеллигентный человек, он мог спросить и жёстко, если ему что-то не нравилось. После неудачной игры или тренировки каждому мог высказать. Но мы его уважали, потому что с ним можно было поехать в кафе после тренировки, на стадионе сесть и выпить кофе, поговорить о жизни, проблемах. Он всегда был открытым человеком. Для меня это был нонсенс. Если в Советском Союзе тебя приглашал тренер, это значило, что тебя убирают из команды или у тебя какие-то проблемы (улыбается).

На первых порах у меня были стычки с партнёрами в команде. После одной из них Эрикссон пригласил меня домой поужинать. «Ну, — думаю, — всё, сейчас скажет мне собирать вещи и возвращаться назад в киевское «Динамо». А он налил мне бокал вина, его жена приготовила ужин. Для меня такое человечное отношение тренера было удивительно. И тогда он сказал мне: «Если поставишь себя в коллективе, будешь долго играть в Европе». Эрикссон — тренер, за которого хотелось на поле биться, умирать. Если он видел, что игроки правы, всегда принимал их сторону перед руководством. Если нет — честно говорил и принимал сторону клуба. Он был честным, за что его и уважали. По-человечески относился к игрокам, не обманывал. Один из мэтров футбола, великий.

Он всегда был позитивным. Всегда немного шокировало, что тренер перед тренировкой заходил, здоровался с каждым, шутил. Все смеялись. Для меня было диковато на всё это смотреть. Не представляю, чтобы так сделал Лобановский. А Эрикссон всегда искал позитивные моменты. Он сказал эти прощальные слова, и так он и жил. Всегда с улыбкой, — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.