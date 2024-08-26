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Арбитр Федотов высказался о словах спортивного директора «Ростова» про судейство

Арбитр Федотов высказался о словах спортивного директора «Ростова» про судейство
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал слова спортивного директора «Ростова» Алексея Рыскина про судейство.

«Что касается Рыскина, он выступил корректно, высказал своё мнение. Я думаю, что такие моменты, как у Осипенко, и Мажич не понимает. Причём именно Москалёв даже не свистнул фол, когда в матче «Краснодар» — ЦСКА Сперцян ударил по ноге Рошу. Рыскина можно понять, и претензии руководства «Ростова» — абсолютно по делу», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Накануне завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Ростов». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Владимир Москалёв. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:2.

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