Роман Зобнин: в матче с «Зенитом» мы играли агрессивно

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением об игре москвичей в матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча закончилась со счётом 0:0.

— Согласны с тем, что за последние несколько лет это самый солидный «Спартак», который играл в Питере. Если в марте вы закрылись и играли от соперника, то здесь была другая ситуация — вы старались победить.

— Мы играли агрессивно. Прибавили в прессинге, агрессии. Физически, возможно, выглядели лучше. Смелее играли. Но надо смотреть всё на дистанции, – приводит слова Зобнина «РБ Спорт».

24 августа состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Матч завершился вничью — 0:0.