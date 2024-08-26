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«Кальяри» и «Комо» сыграли вничью во 2-м туре Серии А

«Кальяри» и «Комо» сыграли вничью во 2-м туре Серии А
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Сегодня, 26 августа, на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри состоялся матч 2-го тура чемпионата Италии по футболу сезона-2024/2025, в котором «Кальяри» принимал «Комо». Игра завершилась со счётом 1:1.

Италия — Серия А . 2-й тур
26 августа 2024, понедельник. 19:30 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
1 : 1
Комо
Комо
1:0 Пикколи – 44'     1:1 Кутроне – 53'    

На 44-й минуте хозяева вышли вперёд: после подачи углового Себастьяно Луперто скинул мяч головой, и Роберто Пикколи отправил его в сетку ворот, открыв счёт. Однако в начале второго тайма гости смогли отыграться. На 59-й минуте Альберто Доссена принял мяч после углового и отдал его Патрику Кутроне, который завершил атаку точным ударом, установив окончательный счёт встречи.

Следующий матч «Кальяри» проведёт 31 августа в гостях у «Лечче». Клуб «Комо» 1 сентября также сыграет в гостях против «Удинезе».

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