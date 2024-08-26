«Родина» и «Ротор» сыграли вничью в матче 7-го тура Первой лиги
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Завершился матч 7-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и «Ротор» Волгоград. Встреча завершилась ничейным результатом – 2:2.
Россия — Мелбет Первая лига . 7-й тур
26 августа 2024, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 2
Ротор
Волгоград
0:1 Таликин – 6' 1:1 Юшин – 45' 2:1 Шадринцев – 49' 2:2 Прищепа – 84'
На шестой минуте Дамир Таликин открыл счёт в матче. На 45-й минуте Александр Юшин восстановил равновесие на табло. На 48-й минуте Дмитрий Шадринцев вывел вперёд хозяев. На 84-й минуте хозяева восстановили равновесие на табло усилиями Дмитрия Прищепы.
После семи туров Первой лиги «Родина» заработала 10 очков. Она занимает 10-е место в турнирной таблице. «Ротор» заработал 11 очков за аналогичное количество игр. Он пребывает на шестом месте. На первой строчке располагается тульский «Арсенал», у которого в настоящий момент 15 очков.
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