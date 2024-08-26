«Родина» и «Ротор» сыграли вничью в матче 7-го тура Первой лиги

Завершился матч 7-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и «Ротор» Волгоград. Встреча завершилась ничейным результатом – 2:2.

На шестой минуте Дамир Таликин открыл счёт в матче. На 45-й минуте Александр Юшин восстановил равновесие на табло. На 48-й минуте Дмитрий Шадринцев вывел вперёд хозяев. На 84-й минуте хозяева восстановили равновесие на табло усилиями Дмитрия Прищепы.

После семи туров Первой лиги «Родина» заработала 10 очков. Она занимает 10-е место в турнирной таблице. «Ротор» заработал 11 очков за аналогичное количество игр. Он пребывает на шестом месте. На первой строчке располагается тульский «Арсенал», у которого в настоящий момент 15 очков.