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Игорь Федотов поддержал судью Бобровского в скандальном моменте с голом «Химок»

Игорь Федотов поддержал судью Бобровского в скандальном моменте с голом «Химок»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Химками» (3:3).

«После небольшой «отсидки» Бобровский вернулся. Хорошая работа, но не разобрался на 90-й минуте. Сам виноват: остался в центре поля, не увидел длинную передачу и не успел за атакой. Иначе увидел бы, что надо показывать не жёлтую, а красную карточку за лишение явной возможности забить гол. Фисенко на VAR вмешался и исправил решение на верное.

Что касается третьего гола «Химок», по повторам нельзя точно сказать, был ли контакт мяча с рукой Садыгова. К тому же рука у игрока «Химок» была в естественном положении. И, наконец, гол забил другой игрок. Такая рука, если она и была, не наказуема. Фисенко проверял и тоже не нашёл явной ошибки», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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