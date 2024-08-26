Юран: Эрикссон не знал, что Вася Кульков умер. Его шокировала эта новость

Бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Юран рассказал, как шведский тренер Свен-Йоран Эрикссон узнал о смерти Василия Кулькова, с которым он работал в португальской «Бенфике». Сегодня, 26 августа, стало известно, что Эрикссон умер.

«Недавно мне звонил агент Пауло Барбоза и рассказывал о встрече с Эрикссоном в Лиссабоне с месяц назад. Свен-Йоран спрашивал: «Как Сергей, как Вася?». Не знал, к сожалению, что Васи нет. Со слов Пауло, Эрикссона очень расстроила, шокировала новость о смерти Кулькова. Через него прошло столько футболистов, а он интересовался нами, и это приятно, конечно. Он знал уже, что у него такая болезнь, но держался бодренько, не показывал. Когда работали с ним в «Бенфике», никогда не видел расстройства после игр. Всегда старался быть с улыбкой», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.