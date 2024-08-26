Экс-игрок «Зенита» Юри Алберто может перейти в «Саутгемптон»

Руководство «Саутгемптона» направило «Коринтиансу» официальное предложение о подписании контракта с бразильским центральным нападающим Юри Алберто. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Саутгемптон» хочет арендовать нападающего на один сезон с правом выкупа. Ранее сообщалось, что если клуб сохранит свою прописку в английской Премьер-лиге, то он выкупит 80% прав на бразильца за € 18 млн. «Коринтианс» хочет сделать выкуп обязательным при любых условиях. Санкт-петербургский «Зенит» вправе рассчитывать на проценты от этой сделки.

Юри Алберто выступал за «Зенит» с января по июль 2022 года. Он провёл за российский клуб 15 матчей, отметившись шестью голами и четырьмя результативными передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего нападающего в € 12 млн.