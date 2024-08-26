Сергей Юран рассказал, как Эрикссон невольно спас его жизнь в 1990-е

Бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Юран рассказал историю, как в 1990-е годы шведский тренер Свен-Йоран Эрикссон случайно спас ему жизнь, не отпустив его в Москву на несколько выходных. Сегодня стало известно, что Эрикссон умер.

— В одном из интервью вы рассказывали жуткую историю, как Эрикссон нечаянно спас вам жизнь.

— Да, было такое. Нам дали два-три выходных. Я хотел слетать на пару дней домой, а он меня не отпустил. У нас впереди был серьёзный матч, с «Порту» или «Спортингом». Эрикссон сказал, что сейчас не до Москвы. А потом я узнал, что в тот день в бане, где должен был быть я, расстреляли знакомых ребят. Мог попасть под раздачу. Выходит, отвёл меня Эрикссон от печальных моментов.

— А что за ребята?

— В 1990-е это были ребята, которые занимались не тем, чем надо. Криминальные элементы.

— Они вас ждали?

— Да, они всегда меня встречали, когда я приезжал. Потом мы ехали в баню и ресторан. Я был бы в этой же бане. Тогда пострадали и люди, которые не были причастны к этой группировке. Я потом на Эрикссона смотрел и говорил: «Спасибо, мистер, что не отпустили меня в Москву». Но говорил про себя. Если бы я рассказал об этом кошмаре ему, он меня вообще никогда не отпускал бы в Москву. В этой ситуации он оказался мой ангел-хранитель, — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.