«Так можно лицевую кость сломать». Арбитр Федотов оценил момент с Кордобой и Лунёвым

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о столкновении вратаря «Динамо» Андрея Лунёва с форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой.

«На 72-й минуте Карасёв не показал жёлтую Кордобе. Игрок «Краснодара» протягивал ногу и попал по голове Лунёву. Хотя бы жёлтую здесь надо было давать, потому что так можно и лицевую кость сломать», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

25 августа завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Краснодар». Игра проводилась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу южан. В концовке встречи Лунёв был заменён после столкновения с Кордобой.