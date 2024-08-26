Кузьмичёв: в ближайшее время трансфера Батракова из «Локомотива» не произойдёт

Экс-руководитель академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв исключил потенциальный уход из команды воспитанника железнодорожников Алексея Батракова.

«Уверен, что в ближайшее время трансфера Батракова из «Локомотива» не произойдёт. Игрок с шести лет находится в системе «Локомотива», и для него это первый сезон в основе, который, я надеюсь, он проведёт полностью, и мы увидим нового лидера команды. И не приходится говорить, что сейчас он рассматривает какие-то более выгодные в финансовом плане предложения.

Если «Локомотив» продолжит придерживаться своего регламента по потолку зарплат, то настанет момент, когда речь пойдёт о продлении контракта. И вот тут у «Локомотива» будут не очень сильные позиции. Будут клубы, готовые предложить ему гораздо лучшие условия», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Напомним, 19-летний Батраков провёл 14 матчей за основную команду «Локомотива», отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до 30 июня 2027 года.