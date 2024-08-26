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Арбитр Федотов объяснил, почему Карасёв не дал «Динамо» пенальти после падения Лаксальта

Арбитр Федотов объяснил, почему Карасёв не дал «Динамо» пенальти после падения Лаксальта
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему рефери Сергей Карасёв не дал «Динамо» пенальти после падения Диего Лаксальта в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Самый обсуждаемый момент — падение Лаксальта на 85-й минуте. По мне, игрок «Динамо» сам начал падать, почувствовав руки Черникова на спине. По скриншотам это 11-метровый, но в динамике такого контакта недостаточно. И упал Лаксальт не из-за того, что Черников держал его руками», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

25 августа завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Краснодар». Игра проводилась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу южан.

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