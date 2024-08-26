«РБ Лейпциг» арендовал полузащитника мадридского «Атлетико» Артура Вермерена

Полузащитник мадридского «Атлетико» Артур Вермерен перешёл в «РБ Лейпциг» на правах аренды. Немецкий клуб также согласовал обязательство выкупа 19-летнего футболиста. Об этом сообщают «красные быки» на официальный сайт.

«РБ Лейпциг» арендовал бельгийского хавбека на один год. Обязательство выкупа вступит в силу, если Вермерен проведёт определённое количество матчей за немецкую команду. В случае активации опции футболист подпишет контракт до 2029 года.

Вермерен присоединился к «Атлетико» в январе 2024 года. За полгода в Мадриде он провёл пять матчей в чемпионате Испании. До перехода в испанский клуб бельгиец выступал за «Антверпен», с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Бельгии.

В активе полузащитника четыре матча за национальную сборную Бельгии. Он был включён в заявку команды на чемпионат Европы — 2024, но не сыграл на турнире ни одного матча.