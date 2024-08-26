Николай Шпилевский: Кокорин должен показывать пример в качестве капитана «Ариса»

Отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский оценил готовность Александра Кокорина к сезону.

«Сезон будет напряжённый, поэтому на Александре лежит особенная ответственность. Кокорин должен показывать пример в качестве капитана. С первой игрой справился достойно, сделал результат, но ощущалась некая нервозность. Очень важно было забрать очки, потому что игры с «Кармиотиссой» очень тяжело давались в последние годы. Результатом очень довольны, а качество игры хотелось бы улучшать от матча к матчу — это и будет происходить. Александр в полном здравии и физической готовности, на Сашу очень большие надежды», – приводит слова Кокорина «РБ Спорт».

24 августа состоялся матч чемпионата Кипра сезона-2024/2025, в котором «Кармиотисса» принимала «Арис». Встреча проходила на стадионе «Коммьюнити Стадион Пано Полемидия» в Пано Полемидии. Гости одержали уверенную победу — 3:1. Кокорин провёл на поле 69 минут и отметился забитым мячом в своей первой официальной игре сезона.