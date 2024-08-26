Арбитр Федотов: судейский департамент упустил момент, чтобы погасить волну критики

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на критику судейства.

«Сейчас идёт волна критики судейства. И департамент не успевает её остановить. Делать это надо было ещё после матча «Динамо» Махачкала с «Пари НН». Не успели. Дальше надо было тормозить со спортивным директором «Оренбурга» Андреевым. Сейчас людям не так важно само нарушение — они сразу переходят на ЭСК, на департамент и на недоверие. Сама игра им уже не интересна. Момент, чтобы погасить эту волну, упустили. Хотя пытались: мини-сбор был попыткой всё наладить и что-то объяснить судьям. Но этого оказалось мало. Люди заскучали после прошлого сезона, когда почти не было скандалов. Теперь три ошибки — и сразу начали душить. К этому надо быть готовым и сразу включать противоядие.

Можно было бы организовать встречу с клубами в паузу на сборные и обсудить все вопросы. И, как бы ни было тяжело, по резонансным моментам всё же надо давать пресс-конференцию. Это необходимый фидбэк по отношению к клубам и болельщикам. Градус бы точно снизился», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.