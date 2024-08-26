Игорь Федотов: у Карасёва мысли явно не о футболе сейчас. Выезжает на авторитете

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов не видит положительной динамики в работе у рефери Сергея Карасёва.

«Положительной динамики я у Карасёва не вижу. Всё то же самое — выезжает на авторитете. И по нему это видно: отрешённость, не говорит с игроками. У Карасёва сейчас такая позиция: я попытался вам объяснить, не понимаете — до свидания. В общем, не хочет входить в дискуссии, ему это не надо, ему это неинтересно. Просто: зафиксировал фол — значит, я прав. И мысли у него явно не о футболе сейчас. Меня назначили, я приехал, отработал, а авторитет поможет. На автомате всё. Пока прокатывает», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Ранее Игорь Федотов объяснил, почему рефери Сергей Карасёв не дал «Динамо» пенальти после падения Диего Лаксальта в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».