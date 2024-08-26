Первая лига: результаты матчей 7-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 26 августа, матчем «Родина» — «Ротор» (2:2) завершился 7-й тур Мелбет Первой лиги.

Все результаты матчей 7-го тура:

«СКА-Хабаровск» — «Сокол» — 2:2;

«Тюмень» — «Арсенал» — 0:0;

«Шинник» — «Алания» — 1:0;

«Нефтехимик» — «Урал» — 1:1;

«Уфа» — «Сочи» — 3:4;

«Торпедо» — «Черноморец» — 1:1;

«Балтика» — «КАМАЗ»— 1:0;

«Чайка» — «Енисей» — 2:0;

«Родина» — «Ротор» — 2:2.

Таким образом, по итогам 7-го тура Первой лиги турнирную таблицу с 15 набранными очками возглавляет тульский «Арсенал». На втором месте находится екатеринбургский «Урал» с 14 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Торпедо», набравшее 13 очков.

В зоне прямого вылета из Первой лиги на момент окончания 7-го тура находятся «Тюмень», «Шинник» и «СКА-Хабаровск».