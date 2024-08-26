Первая лига: результаты матчей 7-го тура и турнирная таблица
Сегодня, 26 августа, матчем «Родина» — «Ротор» (2:2) завершился 7-й тур Мелбет Первой лиги.
Все результаты матчей 7-го тура:
- «СКА-Хабаровск» — «Сокол» — 2:2;
- «Тюмень» — «Арсенал» — 0:0;
- «Шинник» — «Алания» — 1:0;
- «Нефтехимик» — «Урал» — 1:1;
- «Уфа» — «Сочи» — 3:4;
- «Торпедо» — «Черноморец» — 1:1;
- «Балтика» — «КАМАЗ»— 1:0;
- «Чайка» — «Енисей» — 2:0;
- «Родина» — «Ротор» — 2:2.
Таким образом, по итогам 7-го тура Первой лиги турнирную таблицу с 15 набранными очками возглавляет тульский «Арсенал». На втором месте находится екатеринбургский «Урал» с 14 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Торпедо», набравшее 13 очков.
В зоне прямого вылета из Первой лиги на момент окончания 7-го тура находятся «Тюмень», «Шинник» и «СКА-Хабаровск».
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