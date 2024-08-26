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Первая лига: результаты матчей 7-го тура и турнирная таблица

Первая лига: результаты матчей 7-го тура и турнирная таблица
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Сегодня, 26 августа, матчем «Родина» — «Ротор» (2:2) завершился 7-й тур Мелбет Первой лиги.

Все результаты матчей 7-го тура:

  • «СКА-Хабаровск» — «Сокол» — 2:2;
  • «Тюмень» — «Арсенал» — 0:0;
  • «Шинник» — «Алания» — 1:0;
  • «Нефтехимик» — «Урал» — 1:1;
  • «Уфа» — «Сочи» — 3:4;
  • «Торпедо» — «Черноморец» — 1:1;
  • «Балтика» — «КАМАЗ»— 1:0;
  • «Чайка» — «Енисей» — 2:0;
  • «Родина» — «Ротор» — 2:2.

Таким образом, по итогам 7-го тура Первой лиги турнирную таблицу с 15 набранными очками возглавляет тульский «Арсенал». На втором месте находится екатеринбургский «Урал» с 14 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Торпедо», набравшее 13 очков.

В зоне прямого вылета из Первой лиги на момент окончания 7-го тура находятся «Тюмень», «Шинник» и «СКА-Хабаровск».

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