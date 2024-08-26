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«Атлетико» Мадрид рассматривает возможность аренды Матеуса Нунеса — The Athletic

«Атлетико» Мадрид рассматривает возможность аренды Матеуса Нунеса — The Athletic
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Руководство мадридского клуба рассматривает возможность подписания контракта с центральным полузащитником «Манчестер Сити» Матеусом Нунесом. Об этом сообщает интернет-издание The Athletic.

В «Манчестер Сити» ещё не получали официальных предложений, но уже раздумывают, должен ли хавбек быть доступен на трансферном рынке. По данным источника, «Атлетико» Мадрид предлагает небесно-голубым аренду сроком на один год.

Матеус Нунес перешёл в «Манчестер Сити» из «Вулверхэмптона» осенью 2023 года за £ 53 млн. В прошлом сезоне английской Премьер-лиги он провёл 17 матчей, в которых отметился двумя результативными действиями. Напомним, этим летом «матрасники» подписали форварда «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.

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