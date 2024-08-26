«Нам нужно выиграть трофей». Вратарь «Астон Виллы» Мартинес — о целях на сезон

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес поделился своими мыслями о текущем сезоне и важности завоевания трофеев для клуба.

«Я громко говорю на тренировках: «Нам нужно выиграть трофей, нам нужно как минимум сыграть в финале». Этот клуб и эти болельщики заслуживают кубковую кампанию. Я люблю быть здесь, но не останусь в клубе, где не вижу прогресса. Потому что хочу достигать новых высот, побеждать, продолжать стараться быть лучшим вратарём мира, если смогу», — приводит слова Мартинеса The Guardian.

Напомним, этим летом голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес подписал новое долгосрочное соглашение с клубом «Астон Вилла». Вратарь, выигравший чемпионат мира — 2022, продлил своё пребывание на «Вилла Парк» до 2029 года.