Тарас Бурлак: на длинной дистанции «Зенит» — безоговорочный фаворит

Бывший защитник «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак сообщил, что считает «Зенит» главным фаворитом сезона.

– «Зенит» можно сдвинуть с трона?

– В начале сезона я был уверен, что они станут чемпионами. Но сейчас все эти травмы лидеров… Могут возникнуть проблемы. Однако всё равно считаю, что на длинной дистанции «Зенит» – безоговорочный фаворит. Класс игроков у них выше, они дожимают в сложные моменты, забивают, – приводит слова Бурлака «РБ Спорт».

После 6-го тура таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет московский «Локомотив». Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков за шесть матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», заработав 14 очков. На третьей строчке располагается «Краснодар», у которого 12 очков.