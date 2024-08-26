Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарас Бурлак: на длинной дистанции «Зенит» — безоговорочный фаворит

Тарас Бурлак: на длинной дистанции «Зенит» — безоговорочный фаворит
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак сообщил, что считает «Зенит» главным фаворитом сезона.

– «Зенит» можно сдвинуть с трона?
– В начале сезона я был уверен, что они станут чемпионами. Но сейчас все эти травмы лидеров… Могут возникнуть проблемы. Однако всё равно считаю, что на длинной дистанции «Зенит» – безоговорочный фаворит. Класс игроков у них выше, они дожимают в сложные моменты, забивают, – приводит слова Бурлака «РБ Спорт».

После 6-го тура таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет московский «Локомотив». Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков за шесть матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», заработав 14 очков. На третьей строчке располагается «Краснодар», у которого 12 очков.

Материалы по теме
«Неважно, что игрок «Зенита» коснулся ноги. Это не пенальти». Судейство в 6-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Неважно, что игрок «Зенита» коснулся ноги. Это не пенальти». Судейство в 6-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android