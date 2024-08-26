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Источник: Аванесян отказался приехать в сборную Армении из-за матча в Первой лиге

Источник: Аванесян отказался приехать в сборную Армении из-за матча в Первой лиге
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Полузащитник калининградской «Балтики» Тигран Аванесян отказался приехать в сборную Армении на матчи Лиги наций. Об этом сообщает издание Metaratings.

По сведениям источника, это произошло из-за того, что у «Балтики» в эти дни будет игра Мелбет Первой лиги. Аванесян решил остаться и помочь команде в матче с «Тюменью», который состоится в понедельник, 9 сентября. Армения 7 сентября дома сыграет с Латвией, а 10-го отправится на выезд в Северную Македонию.

Напомним, контракт армянского хавбека с клубом действителен до 30 июня 2027 года. В нынешнем сезоне в активе 22-летнего футболиста шесть матчей без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аванесяна в € 300 тыс.

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