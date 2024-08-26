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Экс-защитник «Барселоны» Маркос Алонсо перейдет в «Сельту» — Романо

Экс-защитник «Барселоны» Маркос Алонсо перейдет в «Сельту» — Романо
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Бывший левый защитник «Барселоны» Маркос Алонсо договорился о переходе в испанскую «Сельту». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Маркос Алонсо в ближайшее время прибудет в расположение испанского клуба для прохождения медицинского осмотра. Защитник присоединиться к «Сельте» в статусе свободного агента. Недавно футболист покинул расположение «Барселоны». Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2023/2024 испанской Ла Лиги игрок провёл пять матчей за сине-гранатовых, однако результативными действиями не отличился. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 2 млн.

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