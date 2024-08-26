Серия А: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 26 августа, матчем «Верона» — «Ювентус» завершился 2-й тур чемпионата Италии по футболу. Представляем вашему вниманию полные результаты тура.

24 августа, суббота:

«Удинезе» — «Лацио» — 2:1;

«Парма» — «Милан» — 2:1;

«Монца» — «Дженоа» — 0:1;

«Интер» — «Лечче» — 0:1.

25 августа, воскресенье:

«Фиорентина» — «Венеция» — 0:0;

«Торино» — «Аталанта» — 2:1;

«Рома» — «Эмполи» — 1:2;

«Наполи» — «Болонья» — 3:0.

26 августа, понедельник:

«Кальяри» — «Комо» — 1:1;

«Верона» — «Ювентус» — 0:3.

После 2-го тура Серии А первое место в турнирной таблице занимает «Ювентус» (6). На второй строчке расположился «Интер» (4). Замыкает тройку лидеров «Торино» (4). В зоне вылета находятся «Болонья» (1), «Комо» (1) и «Лечче» (0).