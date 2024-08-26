Серия А: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 26 августа, матчем «Верона» — «Ювентус» завершился 2-й тур чемпионата Италии по футболу. Представляем вашему вниманию полные результаты тура.
24 августа, суббота:
«Удинезе» — «Лацио» — 2:1;
«Парма» — «Милан» — 2:1;
«Монца» — «Дженоа» — 0:1;
«Интер» — «Лечче» — 0:1.
25 августа, воскресенье:
«Фиорентина» — «Венеция» — 0:0;
«Торино» — «Аталанта» — 2:1;
«Рома» — «Эмполи» — 1:2;
«Наполи» — «Болонья» — 3:0.
26 августа, понедельник:
«Кальяри» — «Комо» — 1:1;
«Верона» — «Ювентус» — 0:3.
После 2-го тура Серии А первое место в турнирной таблице занимает «Ювентус» (6). На второй строчке расположился «Интер» (4). Замыкает тройку лидеров «Торино» (4). В зоне вылета находятся «Болонья» (1), «Комо» (1) и «Лечче» (0).