«Ювентус» разгромил «Верону» в гостях во 2-м туре Серии А
Поделиться
Сегодня, 26 августа, на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» в Вероне состоялся матч 2-го тура чемпионата Италии по футболу сезона-2024/2025, в котором «Верона» принимала «Ювентус». Гости одержали уверенную победу со счётом 3:0.
Италия — Серия А . 2-й тур
26 августа 2024, понедельник. 21:45 МСК
Верона
Верона
Окончен
0 : 3
Ювентус
Турин
0:1 Влахович – 28' 0:2 Савона – 39' 0:3 Влахович – 53'
На 28-й минуте Душан Влахович открыл счёт, реализовав передачу от Кенана Йылдыза точным ударом по центру ворот. Перед перерывом, на 39-й минуте, Николо Савона удвоил преимущество «Ювентуса», забив гол в левый угол ворот после навеса Самюэля Мбангулы. Во втором тайме, на 53-й минуте, Душан Влахович оформил дубль, реализовав пенальти ударом в правый угол.
В следующем туре «Ювентус» примет клуб «Рома», а «Верона» сыграет на выезде с «Дженоа». Обе встречи состоятся 1 сентября.
Комментарии
- 27 августа 2024
-
00:08
-
00:05
- 26 августа 2024
-
23:54
-
23:51
-
23:43
-
23:42
-
23:29
-
23:16
-
23:14
-
23:02
-
23:00
-
22:48
-
22:40
-
22:35
-
22:23
-
22:16
-
22:15
-
22:03
-
22:00
-
21:53
-
21:50
-
21:35
-
21:35
-
21:25
-
21:22
-
21:15
-
21:15
-
20:58
-
20:55
-
20:49
-
20:41
-
20:40
-
20:26
-
20:20
-
20:11