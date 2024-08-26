«Ювентус» разгромил «Верону» в гостях во 2-м туре Серии А

Сегодня, 26 августа, на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» в Вероне состоялся матч 2-го тура чемпионата Италии по футболу сезона-2024/2025, в котором «Верона» принимала «Ювентус». Гости одержали уверенную победу со счётом 3:0.

На 28-й минуте Душан Влахович открыл счёт, реализовав передачу от Кенана Йылдыза точным ударом по центру ворот. Перед перерывом, на 39-й минуте, Николо Савона удвоил преимущество «Ювентуса», забив гол в левый угол ворот после навеса Самюэля Мбангулы. Во втором тайме, на 53-й минуте, Душан Влахович оформил дубль, реализовав пенальти ударом в правый угол.

В следующем туре «Ювентус» примет клуб «Рома», а «Верона» сыграет на выезде с «Дженоа». Обе встречи состоятся 1 сентября.