Бурлак: думал, у «Локомотива» может начаться просадка

Бывший защитник московского «Локомотива» Тарас Бурлак порассуждал о текущем уровне своей бывшей команды.

– Вам близко нынешнее позиционирование «Локомотива» – акцент на молодёжь, при этом, по сути, публичное признание, что за трофеи им не бороться?

– Мне как воспитаннику это нравится. Академия «Локо» всегда была одной из лучших в стране. Сейчас заиграли Батраков, Раков – это здорово. Плюс всё это поддерживается результатом. Я сам думал, что может начаться просадка и команда опустится в середину таблицы. Но её нет. Хотя, может, пока нет, – приводит слова Бурлака Metaratings.

После 6-го тура таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет московский «Локомотив». Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков за шесть матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», заработав 14 очков. На третьей строчке располагается «Краснодар», у которого 12 очков.