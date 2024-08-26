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Бурлак: думал, у «Локомотива» может начаться просадка

Бурлак: думал, у «Локомотива» может начаться просадка
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Бывший защитник московского «Локомотива» Тарас Бурлак порассуждал о текущем уровне своей бывшей команды.

– Вам близко нынешнее позиционирование «Локомотива» – акцент на молодёжь, при этом, по сути, публичное признание, что за трофеи им не бороться?
– Мне как воспитаннику это нравится. Академия «Локо» всегда была одной из лучших в стране. Сейчас заиграли Батраков, Раков – это здорово. Плюс всё это поддерживается результатом. Я сам думал, что может начаться просадка и команда опустится в середину таблицы. Но её нет. Хотя, может, пока нет, – приводит слова Бурлака Metaratings.

После 6-го тура таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет московский «Локомотив». Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков за шесть матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», заработав 14 очков. На третьей строчке располагается «Краснодар», у которого 12 очков.

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