«Будем просто играть». Защитник «Локомотива» Ненахов — о выступлении команды в РПЛ

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов высказался о текущем положении команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Мы пока просто работаем, идём от матча к матчу. Прошло всего шесть туров и ещё рано говорить, что мы продержимся на первом месте или что выиграем чемпионат. Мы будем просто играть дальше, стараться выигрывать в каждом матче и, надеюсь, сможем добиться того, чего хотим», — приводит слова Ненахова Legalbet.

Напомним, после 6-го тура Российской премьер-лиги железнодорожники набрали 15 очков, обойдя петербургский «Зенит» и заняв первое место в турнирной таблице.

Следующий матч «Локомотив» проведет против «Краснодара» 1 сентября на «РЖД Арене». Начало игры в 19:45 мск.