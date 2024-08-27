Федерико Кьеза может перейти в «Ливерпуль»

Крайний нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза заявил о своей полной готовности присоединиться к «Ливерпулю» после предварительных переговоров. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо

По сведениям источника, футболист воодушевлен этой возможностью, и контракт не будет проблемой. «Ювентус» хочет, чтобы Кьеза ушёл, и запрашиваемая цена за итальянца составляет около € 15 млн.

В минувшем сезоне Кьеза принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. В общей сложности Кьеза провёл на поле 2512 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.