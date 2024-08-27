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«Вильярреал» вырвал победу в матче Ла Лиги с «Сельтой» с семью голами

«Вильярреал» вырвал победу в матче Ла Лиги с «Сельтой» с семью голами
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26 августа состоялся матч 3-го тура Примеры «Вильярреал» — «Сельта». Игра началась в 22:30 по московскому времени. Встреча прошла на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом. Матч завершился победой хозяев. Итоговый счёт – 4:3.

Италия - Серия А . 3-й тур
20 сентября 2014, суббота. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
0 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Тевес – 71'    

В составе хозяев забитыми мячами отметились Серхи Кардона, Тьерно Барри и Дани Парехо. У гостей отличились Борха Иглесиас, Оскар Мингеса и Карл Старфельт. Также у «Сельты» автоголом отметился Жаилсон.

В настоящее время первое место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу занимает «Вильярреал». Клуб заработал семь очков. Сельта набрала шесть очков. Она пребывает на второй строчке в таблице Ла Лиги.

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