Семшов: «Зенит» не так рьяно и агрессивно действовал в матче со «Спартаком»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о ничейном результате в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» (0:0).

«Получилась нервная игра без большого количества голевых моментов, много стыков, нарушений. Такие матчи бывают, когда встречаются команды, находящиеся вверху турнирной таблицы. «Спартак» неплохо действовал – всё-таки играл на выезде с «Зенитом», который набрал ход, за исключением последней игры с «Химками». Хозяева по большому счёту тоже неплохо действовали, но, наверное, не так рьяно, агрессивно. Сказалось недельное отсутствие Вендела, который пропустил игру с «Химками», отсутствие Глушенкова. Да, может быть, это не ключевое, но всё равно эти футболисты в начале сезона определяли игру команды. И, конечно, удаление в концовке. Если брать голевые моменты, максимум один или полтора команды создали, игра шла закономерно. Безусловно, оставшись в большинстве, «Спартак» хотел додавить «Зенит», для этого у него были возможности», – приводит слова Семшова «Советский спорт».

24 августа состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Матч завершился вничью — 0:0.