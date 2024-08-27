«Только бог знает». Криштиану Роналду — о возможной тренерской карьере

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поделился мыслями о своём будущем после завершения игровой карьеры.

«На данный момент у меня нет мысли о том, чтобы стать тренером какой-либо команды. Я вижу себя занимающимся другими вещами вне футбола, но только бог знает, что ждёт меня в будущем», — приводит слова Роналду издание A Bola.

39-летний форвард перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне Роналду провёл за саудовский клуб 44 матча во всех турнирах, забил 44 мяча и отдал 13 результативных передач.

Ранее Криштиану выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». На его счету пять побед в Лиге чемпионов.