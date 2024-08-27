Орлов: «Зенит» смог спастись в матче со «Спартаком»

Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов подвёл итоги матча 6-го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Зенит» спасся. Он попал в тяжёлую ситуацию, когда остался вдесятером к 63‑й минуте. Думаю, что «Спартак» мог взять победу. Но воля «Зенита» устояла, команда смогла взять одно очко. 6-й тур, всё начинается. Всё ещё впереди, но в этом матче «Спартак» был ближе к победе», — сказал Орлов в эфире «Матч ТВ».

24 августа состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Матч завершился вничью — 0:0.

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