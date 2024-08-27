Писарев отреагировал на возможный переход Соболева из «Спартака» в «Крылья Советов»

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал возможный переход нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в самарские «Крылья Советов».

«Возможен ли переход Соболева в «Крылья»? Что гадать? Сколько осталось до конца трансферного окна… Это российский нападающий очень хорошего качества, я заинтересован в том, чтобы он нашёл команду как можно быстрее.

«Крылья»? Шитов — другого плана нападающий, Цыпченко пробуют ставить на место «десятки», его статистика — для центрального нападающего это ни о чём цифры. Если это произойдёт… Гадать не будем, вариант хороший», — сказал Писарев в эфире «Матч Премьер».

Напомним, в прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн. Сообщалось, что в услугах Соболева заинтересован санкт-петербургский «Зенит».

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