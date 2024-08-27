Партнёр Алексея Миранчука по «Атланте» оценил текущий уровень россиянина

Вингер американской «Атланты Юнайтед» Шандре Силва прокомментировал дебют новичка команды, российского полузащитника Алексея Миранчука в МЛС. Россиянин впервые появился на поле в составе нового клуба в игре с «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2).

«Насколько я вижу, у Алексея шикарная левая нога. Это парень, который любит отдавать хорошие передачи за спину. Думаю, он поможет нашей команде в будущем», — приводит слова Силвы пресс-служба «Атланты».

«Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.

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