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Партнёр Алексея Миранчука по «Атланте» оценил текущий уровень россиянина

Партнёр Алексея Миранчука по «Атланте» оценил текущий уровень россиянина
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Вингер американской «Атланты Юнайтед» Шандре Силва прокомментировал дебют новичка команды, российского полузащитника Алексея Миранчука в МЛС. Россиянин впервые появился на поле в составе нового клуба в игре с «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2).

США — Major League Soccer . МЛС
25 августа 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 0
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Пуч – 76'     2:0 Ройс – 84'    

«Насколько я вижу, у Алексея шикарная левая нога. Это парень, который любит отдавать хорошие передачи за спину. Думаю, он поможет нашей команде в будущем», — приводит слова Силвы пресс-служба «Атланты».

«Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.

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