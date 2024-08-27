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Футболист сборной Кыргызстана отстранён на пять лет от футбола за драку с одноклубником

Футболист сборной Кыргызстана отстранён на пять лет от футбола за драку с одноклубником
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Футболист сборной Кыргызстана Мирбек Ахматалиев отстранён от футбола на пять лет за драку с одноклубником.

«На имя Кыргызского футбольного союза поступило письмо от руководства футбольного клуба «Мурас Юнайтед», в котором говорилось об увольнении тренерского штаба и спортивного директора клуба. Причиной стал конфликт, в котором 15 августа этого года во время тренировки команды на стадионе «Сельмаш» в Бишкеке произошел конфликт с участием игроков клуба, в результате которого иностранный игрок клуба (легионер) Евгений Терзи получил травму, а точнее перелом челюсти. Инициатором данного инцидента стал игрок клуба Мирбек Ахматалиев, с которым клуб решил прекратить трудовые отношения.

22 августа 2024 года состоялось заседание Дисциплинарного комитета Кыргызского футбольного союза, на котором было рассмотрено обращение клуба «Мурас Юнайтед». Дисциплинарный комитет КФК, ознакомившись с деталями дела о нарушении, принял решение в соответствии со статьей №118 Дисциплинарного кодекса КФК отстранить Мирбека Ахматалиева на 5 лет от любой деятельности, связанной с футболом», — говорится заявлении футбольного союза.

Ахматалиев провёл за сборную Кыргызстана семь матчей.

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