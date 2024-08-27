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Крыховяк может продолжить карьеру в четвёртом французском дивизионе

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк может продолжить карьеру в четвёртой французской лиге.

Как сообщает L'Equipe, «Бордо» сделал предложение игроку. С 34-летним футболистом хотят заключить контракт на несколько сезонов с опцией «переквалификации» внутри клуба. Крыховяк взял время на раздумья.

Напомним, Гжегож Крыховяк играл в России с 2018 года. Тогда польский футболист перешёл в московский «Локомотив» из французского «ПСЖ». Состав «Краснодара» полузащитник пополнил в августе 2021 года. Всего в РПЛ Крыховяк сыграл 94 матча, забил 24 гола и сделал 14 голевых передач.

Ранее сообщалось, что обанкротившийся «Бордо» обжалует решение о переводе клуба в четвёртый дивизион.

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