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Месси ответил отказом на рекордное предложение «Аль-Хиляля» после ухода из «ПСЖ»

Месси ответил отказом на рекордное предложение «Аль-Хиляля» после ухода из «ПСЖ»
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«Аль-Хиляль» предлагал рекордное соглашение аргентинскому нападающему Лионелю Месси в прошлое межсезонье.

Как сообщает Fox Sports Argentina в соцсетях, в Саудовской Аравии аргентинец мог получать зарплату в размере €15-20 млн за неделю. Годовой заработок 37-летнего футболиста с учётом бонусов мог достичь €1 млрд.

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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