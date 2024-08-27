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Представители Неймара отреагировали на слухи о возвращении игрока в «Барселону»

Представители Неймара отреагировали на слухи о возвращении игрока в «Барселону»
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Представители нападающего саудовского «Аль-Хиляля» Неймара прокомментировали слухи о возвращении бразильца в каталонскую «Барселону».

«Статьи о возвращении Нея в «Барселону» из «Аль-Хиляля» — ложь и огромное неуважение к «Аль-Хилялю» и спортсмену. Неймар связан контрактом с «Аль-Хилялем», и он счастлив в Эр-Рияде. Скоро он вернётся на поле, чтобы радовать болельщиков», — приводит заявление представителей игрока журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. За этот период он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя ассистами. Ранее бразилец выступал за «ПСЖ», «Барселону» и «Сантос».

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